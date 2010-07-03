Станции проката лодок и катамаранов открылись в восьми парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В восьми московских парках открыли станции проката лодок и катамаранов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
В музее-заповеднике "Царицыно" можно покататься по Верхнему, Среднему и Нижнему Царицынским прудам. А тем, кто хочет ближе узнать историю Царицына, предлагают воспользоваться услугами аудиогида, который вместе с горожанами отправиться в путешествие по водоемам.
Москвичи и гости столицы также могут арендовать лодку в музее-усадьбе "Кусково" для романтичной прогулки по Большому Дворцовому пруду. Покататься по старинному пруду на катамаранах, гребных и моторных лодках можно в Измайловском парке на Круглом пруду.
В Парке Горького можно взять в аренду водный велосипед или лодку, а после покататься на Пионерском и Голицынском прудах. Рядом с Голицынским прудом находится летний кинотеатр "Пионер", где показывают фильмы под открытым небом.
В усадьбе "Воронцово" лодочная станция расположена на Большом Воронцовском пруду. Гостям парка предлагают прокатиться на лодках, катамаранах, а также взять в аренду прозрачный детский шар. В нем ребята могут покувыркаться на воде рядом с берегом.
Арендовать лодку или катамаран можно также в ландшафтном парке "Митино", в "Кузьминках" и Лианозовском парке. Также планируется открытие лодочной станции в парке Победы в Зеленограде.
Ранее сообщалось, что летом в столице будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции открылся 1 июня.
Искупаться можно на пляже в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде.
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