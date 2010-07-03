Лодочная станция откроется на берегу Большого пруда в Зеленограде

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В парке Победы в Зеленограде откроется лодочная станция, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Расположится она на берегу Большого пруда со стороны Центрального проспекта.

Саму набережную площадью около 1,5 тысячи квадратных метров благоустроят. Работы уже начались, а по их завершению одновременно причалить к станции смогут до 12 лодок. В департаменте капитального ремонта Москвы сообщили, что, когда лодочная станция откроется, жители столицы смогут совместить пешеходные прогулки по парку с катанием на лодке.

"Отдохнуть около водоема, где прохладно и свежо, особенно приятно в жаркие летние дни. Здесь можно будет прекрасно провести время и насладиться прогулкой на лодке, а также полюбоваться красочными пейзажами", – говорится в сообщении.

Новую станцию и набережную возведут с применением экологичных водостойких материалов. Настил набережной выполнят из современного террасного покрытия, а павильон площадью 65 квадратных метров – из термоясеня.

В павильоне будет пункт проката с кассами, киоском и эллингом для круглогодичного хранения лодок. Рядом разместится зона ожидания с навесом и лавочками. Для отдыха у воды появятся шезлонги.

Старую лодочную станцию, которая ранее располагалась на Малом городском пруду, закрыли и разобрали.

Парк Победы в Зеленограде открыли 9 мая 1985 года в честь 40-летия победы в Великой Отечественной войне. Он занимает территорию площадью более чем 26 гектаров в центре города. К нему прилегают три жилых микрорайона. Здесь горожане занимаются спортом, проводят время с детьми.

Сейчас в парке активно ведутся работы по благоустройству. Завершить их планируют в 2019 году. В ходе работ по благоустройству столичные власти стремятся сделать территорию более уютной и комфортной для досуга на свежем воздухе. Большой городской пруд приведут в порядок, а по его берегам появятся живописные места для прогулок. Кроме того, зеленоградский парк Победы украсят малые архитектурные формы. Там обновят тропинки и дорожки, высадят деревья и кустарники. В парке также разобьют более тысячи квадратных метров цветников и 200 тысяч квадратных метров газона.