Благоустройство парка Победы в Зеленограде завершится в 2019 году

Работы по благоустройству парка Победы в Зеленограде планируют завершить в 2019 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По данным столичного департамента капремонта, специалисты приступили к реконструкции центральных лестниц вдоль многоступенчатого фонтана "Каскад". Они демонтировали старую облицовку и ступени лестниц, уточнили в ведомстве.
Лестницы построили более 30 лет назад, и с тех пор они сильно износились, в особенности ступени из песчаника, на поверхности которых появились многочисленные сколы и трещины. Уточняется, что в зеленоградском парке насчитывается в общей сложности 52 лестницы разной длины и ширины.
В ходе работ по благоустройству столичные власти стремятся сделать территорию более уютной и комфортной для досуга на свежем воздухе. Большой городской пруд приведут в порядок, а по его берегам появятся живописные места для прогулок. Кроме того, зеленоградский парк Победы украсят малые архитектурные формы. Там обновят тропинки и дорожки, высадят деревья и кустарники. В парке также разобьют более тысячи квадратных метров цветников и 200 тысяч квадратных метров газона.
Чтобы сделать атмосферу в парке и дендропарке более уютной, специалисты установят более 500 светильников-боллардов высотой около метра. Помимо этого, по просьбам местных жителей там появится просторная детская площадка.
В декабре в парке Победы в Зеленограде стартовала реконструкция фонтана "Каскад", который считается главной достопримечательностью парка. После реконструкции чаши фонтана украсит цветная архитектурно-художественная подсветка, а система видеонаблюдения позволит обслуживающим фонтан сотрудникам парка удаленно следить за его работой и оперативно устранять неисправности.
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