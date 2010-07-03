В Москве начали тестирование проката катера

Фото: Агентство "Москва"

В Москве на территории Водного стадиона в четверг, 6 июня, начали тестировать прокат катера. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе каршеринг-сервиса YouDrive.

"В летнем сезоне через приложение YouDrive станет доступен катер LilCraft. Тестовый проект под названием YouDrive boat стартует с 6 июня. Стоимость аренды составит 5 тысяч 500 рублей в час", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что для управления катером нужны права, которые выдает госинспекция по малым судам.

В пресс-службе пояснили, что лодка управляется с помощью штурвала, а прокатиться на ней можно компанией до трех человек.

"При бронировании появится всплывающее окно с номером телефона, по которому менеджер предоставит информацию о доступном времени аренды", – уточнили в пресс-службе.

При первой аренде специалисты проведут инструктаж и тестовую поездку. Менеджер проверит все механизмы и оценит погоду.

Катер можно арендовать в светлое время суток у причала Royal Yacht Club.

Двигаться можно в акватории Северного речного вокзала и возможно вверх по Каналу имени Москвы. За нарушение правил пользования катером придется заплатить штраф.

Ранее сообщалось, что в этом летнем сезоне будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции откроется 1 июня.

Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде.