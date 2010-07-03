В Москве начали тестирование проката катера

В Москве на территории Водного стадиона в четверг, 6 июня, начали тестировать прокат катера. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе каршеринг-сервиса YouDrive.
"В летнем сезоне через приложение YouDrive станет доступен катер LilCraft. Тестовый проект под названием YouDrive boat стартует с 6 июня. Стоимость аренды составит 5 тысяч 500 рублей в час", – говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что для управления катером нужны права, которые выдает госинспекция по малым судам.
В пресс-службе пояснили, что лодка управляется с помощью штурвала, а прокатиться на ней можно компанией до трех человек.
"При бронировании появится всплывающее окно с номером телефона, по которому менеджер предоставит информацию о доступном времени аренды", – уточнили в пресс-службе.
При первой аренде специалисты проведут инструктаж и тестовую поездку. Менеджер проверит все механизмы и оценит погоду.
Катер можно арендовать в светлое время суток у причала Royal Yacht Club.
Двигаться можно в акватории Северного речного вокзала и возможно вверх по Каналу имени Москвы. За нарушение правил пользования катером придется заплатить штраф.
Ранее сообщалось, что в этом летнем сезоне будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции откроется 1 июня.
Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде.
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