Купание на пляже "Левобережный" приостановлено

Роспотребнадзор выявил несоответствие воды санитарным нормам на пляже "Левобережный". В этой зоне отдыха купание пока приостановлено, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ведомства по Москве.
"Государственному автономному учреждению культуры "Северное Тушино" (балансодержатель зоны отдыха) было выдано предписание об установке знаков о запрете купания до получения удовлетворительных результатов", – сказано в сообщении.
В зонах отдыха "Мещерское", "Озеро Черное", "Озеро Школьное", "Тропарево", "Серебряный бор-2", на пляже № 3 в Серебряном бору установлено, что вода соответствует санитарным требованиям.
Ранее Роспотребнадзор принял в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием в столице. Это пляжи "Левобережный" (САО), "Мещерское" (ЗАО), "Озеро Черное" (ВАО), "Озеро Школьное" (Зеленоград), Серебряный бор 2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЗАО).
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