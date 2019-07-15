Мужчина искупался в море и умер на следующий день

Фото: www.facebook.com/cheryl.bennettwiygul

Американец Дейв Беннетт умер через день после того, как искупался в море. О происшествии пишет Metro.

Мужчина отдыхал с семьей в городе Дестин, штате Флорида. На следующее утро после плавания ему стало плохо, у него поднялась температура, появились озноб и спазмы. Мужчина вернулся в родной город вместе с женой для консультации с врачами.

По дороге домой состояние Беннетта ухудшалось, поэтому пара поехала сразу в больницу. Врачи обнаружили на спине мужчины черное пятно. Сначала они посчитали, что у него стафилококк, но капельница с антибиотиками не помогала, а воспаление продолжало увеличиваться.

Потом мужчину перевели в реанимацию. Врачи подытожили, что органы находятся в критическом состоянии, а кровь окислилась.

Спасти его не удалось. После вскрытия врачи нашли у него в крови смертоносные бактерии вибрионы. Они привели к заражению крови на фоне ослабленного иммунитета.

Отмечается, что на пляже не было установлено знака об опасности плавания с открытыми ранами или при нарушении иммунитета.

Ранее местные СМИ писали, что во время купания в городе Дестине 12-летняя девочка заразилась опасными бактериями.

Врачи пришли к выводу, что у Беннетта на теле были царапины или ссадины, через которые бактерии попали в кровь и привели к смерти мужчины.

