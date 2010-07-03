Футбольный стадион "Москвич" на юго-востоке столицы реконструируют. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно использовать для тренировок, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также соревнований городского уровня по легкой атлетике и футболу", – рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Обновленное поле получит новый натуральный травяной газон, который будет оснащен системами полива и обогрева. В южном секторе для зрителей создадут четырехэтажную трибуну с навесом, в центре нее будет создан сектор для почетных гостей.
Также в этой части предусмотрены пресс-центр, зал для проведения пресс-конференций и рабочее помещение для журналистов. На втором уровне трибун обустроят фойе для зрителей. В подтрибунных помещениях будут оборудованы места для спортсменов и судей, а также стрелковый тир, склады, служебные и технические помещения.
На территории стадиона разместятся легкоатлетические беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту. Для удобства горожан вокруг спортивных сооружений предусмотрена архитектурная подсветка. Рядом со стадионом оборудуют открытую парковку на 166 маши-номест, из них два парковочных места выделят для автобусов.
После реконструкции "Москвич" будет соответствовать второй категории стадионов по стандарту Российского футбольного союза. Он будет вмещать 4,2 тысячи зрителей, площадь спортивной арены составит 9048 квадратных метров.
Всего с 2019 по 2021 годы в столице возведут 35 спортивных объектов, среди которых пять футбольных полей, 13 ФОКов и два бассейна.
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