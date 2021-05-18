Депутат Госдумы Романенко начал переговоры по созданию реабилитационного центра в ЮАО

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, герой РФ Роман Романенко поддержал инициативу активистов столичного района Чертаново Центральное по созданию окружного реабилитационного центра. На встрече с горожанами возле павильона "Здоровая Москва" около станции метро "Пражская" он поднял вопрос о качестве медицинского обеспечения в округе.
Как отметили посетители павильона, уровень медицинского обслуживания достаточно высокий. Кроме того, он не вызывает нареканий. Также активисты выразили мнение, что нуждаются в своем реабилитационном центре.
"Потребность в создании окружного высокотехнологичного реабилитационного центра очевидна. Я изучал и знаю, что на учете в медучреждениях состоят тысячи пациентов, нуждающихся в реабилитационной помощи. Поэтому намерен детально проработать эту инициативу с городскими властями", – отметил Романенко.
Он также добавил, что уже провел переговоры с представителями районной управы, а также осмотрел земельный участок, который можно выделить под строительство центра. Теперь необходимо получить поддержку жителей района.
"Мои волонтеры уже начали опрос и сбор подписей. Если граждане проявят достаточный интерес, я буду дальше добиваться решения этого вопроса", – заключил депутат.
Ранее сообщалось, что депутат присоединился к участникам автопробега в честь Дня Победы. По его словам, россияне помнят подвиг нашего народа, знают цену, которую наши деды заплатили за нынешнюю свободную и мирную жизнь. Эту память необходимо передавать подрастающим поколениям.
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