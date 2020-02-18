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Город

18 февраля, 15:36

В Москве появится Кузбасская площадь

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Безымянным проезжим частям в Москве присвоят новые названия. Так, площадь, которая расположена в Замоскворечье между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, будет называться Кузбасской.

Также в Москве назовут объекты в честь героев Великой Отечественной войны. В частности, Проектируемый проезд № 5063 в районе Ясенево станет улицей Павла Фитина, который в годы Второй мировой войны был руководителем внешней разведки СССР.

Наименование получит и сквер, расположенный в районе Фили-Давыдково вдоль Кременчугской улицы. Его назовут в память о генерал-лейтенанте Дмитрии Ивановиче Михайлике.

Кроме того, 1-й Западный проезд в районе Матушкино получит название "улица Академика Валиева". Он был известным советским физиком, являясь автором более 400 статей и изобретений.

Данные переименования проведут в рамках принятого постановления "О присвоении наименований линейным транспортным объектам города Москвы и изменении наименования линейного транспортного объекта города Москвы".

Ранее строящийся Южный дублер Кутузовского проспекта получил название "проспект Генерала Дорохова". Наименование посвящено известному генерал-лейтенанту русской армии, герою Отечественной войны 1812 года Ивану Семеновичу Дорохову.

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