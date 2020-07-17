Стадион в парке "Останкино" открыли после реконструкции

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В парке "Останкино" после реконструкции заработал стадион. Он уже принял первых посетителей, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе выставки.

В ходе работ увеличили размеры поля с 80 на 50 метров до 90 на 62 метра, натуральный газон заменили на искусственное травяное покрытие с разметкой, по периметру появилась защитная сетка.

Вокруг футбольного поля расположились шесть беговых дорожек с покрытием, а по бокам размещены две площадки для игры в баскетбол и волейбол. Одновременно на стадионе могут заниматься до 64 человек.

Раздевалку на две команды также отремонтировали. Для болельщиков установили лавочки и трибуны на 600 мест. С двух сторон к стадиону примыкают спортивные площадки для занятий воркаутом.

Ранее тематический парк "Остров мечты" пополнился новыми развлечениями для детей. В зоне "Гонка мечты" появился аттракцион "Час пик", а в зоне зоне "Сказочная деревня" оборудуют игровую площадку "Буратино".

Кроме того, в столичных парках открылись городские коворкинги. Они оснащены розетками, Wi-Fi и подходят как для одиночек, так и для компаний.