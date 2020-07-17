В парках столицы открылись коворкинги

Фото: Парк Горького

Городские коворкинги открылись в парках столичного департамента культуры. Они оснащены розетками, Wi-Fi и подходят как для одиночек, так и для компаний. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Открытие коворкингов в парках – прекрасная возможность провести трудовые будни в уютном офисе на природе", – рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Бесплатные офисные пространства предоставляют в нескольких парках. Один из таких – парк 50-летия Октября. Коворкинг открыт ежедневно с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00, предварительная запись не требуется.

Бесплатные рабочие места есть на территории музея-заповедника "Царицыно". Местный коворкинг находится в подземном вестибюле Большого дворца и Хлебного дома. График работы офиса совпадает с музейным расписанием: со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 20:00, а в воскресенье с 10:00 до 19:00.

Платные услуги предоставляют коворкинги в Нескучном саду и в парке "Сокольники". В первом случае в распоряжении посетителей есть переговорная, зона отдыха, а также уличная веранда. Аренда места в коворкинге платная, прейскурант размещен на сайте.

Второй общий офис расположен в образовательном пространстве "Букводом". Здесь есть читальный зал, отдельное помещение для лекций и собраний, а также индивидуальные рабочие места. Кроме того, установлены принтер и сканер. Перед посещением необходимо забронировать место.

Также в Москве открыты коворкинги некоммерческих организаций комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. Отделения есть во всех округах. Посетителей принимают с 10:00 до 21:00 с понедельника по субботу, а в воскресенье – с 10:00 до 17:45.

Заявки на посещение этих офисов необходимо оставлять на портале "Душевная Москва" не позднее чем за пять дней до нужной даты.

В коворкингах соблюдаются все санитарно-профилактические меры – обработка поверхностей и мест общего пользования, измерение температуры посетителям, а также масочно-перчаточный режим.

