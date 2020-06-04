Депутат МГД оценил перспективы развития предпринимательства после пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Мосгордумы, почетный работник промышленности Москвы Андрей Титов рассказал о перспективах развития предпринимательства после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Он отметил негативные тенденции, которые развиваются в экономике в целом из-за угрозы распространения коронавируса. Титов отметил, что последствия в некоторых отраслях особенно заметны. Среди таковых он выделил ресторанный бизнес и сферу услуг, подчеркнув, что в промышленности дела обстоят гораздо лучше.

"Принципиально важным было решение о возобновлении работы промышленных предприятий с 12 мая. Уже в первые дни к работе вернулось больше 90% компаний", – заявил Титов.

Вместе с тем, по мнению депутата МГД, меры поддержки столичного предпринимательства помогли снизить финансовые потери ряду компаний. Титов напомнил, что в Москве было принято три антикризисных пакета помощи бизнесу на сумму 85 миллиардов рублей.

"Почти 35 тысяч организаций воспользовалось различными формами поддержки к середине мая. В этих компаниях работает более 750 тысяч человек", – подчеркнул Титов.

Он отметил, что, помимо финансовой помощи, в столице были введены налоговые и арендные льготы. Поддержка была направлена как раз на те отрасли, которые больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

Что касается промышленных предприятий, то Титов отметил отложенный характер кризиса для них, который еще отразится на их работе. Он отметил инертность промышленной отрасли, в результате которой кризисные тенденции проникнут в нее лишь на 4–6-й месяц после застоя.

"Мое личное мнение – сейчас начинают нести потери именно промышленные предприятия. Если торговые и малые предприятия, сфера обслуживания и спортсмены были ограничены сразу же, как столкнулись с пандемией, грубо говоря, на второй день, то промпредприятия начинают с этим сталкиваться только сейчас", – заявил Титов.

Он отметил, что инертность промышленных предприятий связана с медленным падением спроса, который начал ощущаться только сейчас. Он рассказал о состоянии своей компании, которая в настоящий момент начала сталкиваться с отсутствием заказов, в то время как в апреле и мае был устойчивый спрос от медицинских и пищевых организаций.

"С начала пандемии все предприниматели, особенно мелкие и средние, почувствовали напряжение, но у промышленных и производственных предприятий кризис немного отложен, как и спрос, который отложился на два месяца. Это я и по своей компании ощущаю, то, что сейчас у нас. И апрель, и май мы работали достаточно стабильно, ведь у нас были необходимые документы, чтобы работать", – рассказал Титов.

Он отметил, что в его компании проводится политика по оптимизации расходов, однако пока, по его словам, приходится готовиться к худшему.

Также он рассказал, что на его предприятии не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Титова, единственный заболевший COVID-19 из членов его компании – он сам.

"На сегодняшний день вся компания работает, ни одного больше случая подтвержденного COVID-19 у нас не было, к счастью", – заявил Титов.

Касаясь путей выхода из сложившегося кризиса, депутат МГД сообщил, что на первый план должны выйти инновационные решения. Именно инновационный бизнес, по его словам, всегда работает на опережение, в связи с чем он может стать трамплином для развития предпринимательства после пандемии коронавируса.

Титов также считает, что в посткризисный период станет гораздо больше компаний и динамика их развития будет сильно отличаться от допандемических показателей в лучшую сторону.

"Очень много компаний будут использовать удаленную работу, потому что инновация скоро станет творчеством: чем больше творчества у инженера, тем больше появляется инноваций. Человека, который работает творчески, нельзя зажать в кабинете – там творчество пропадает. Здесь сочетание психологии и условий рождает новые мысли и новые решения", – заявил Титов.

В связи с пандемией, по мнению депутата МГД, люди стали гораздо более остро мыслить. Это связано с тем, что им необходимо в таких условиях искать пути по выживанию своего бизнеса. Титов считает, что инновационный бизнес постепенно будет переходить в творческие мастерские.

Касаясь развития малого и среднего предпринимательства, Титов подчеркнул, что в столице были предложены комплексные меры поддержки. В частности, он отметил поддержку бизнеса в выдаче кредитов на льготных условиях.

"Для малого и среднего бизнеса была развернута городская программа рефинансирования кредитов и кредитования. При рефинансировании компенсируется 6% ставки, при кредитовании – 8%. Уже выделено кредитов почти на 2,5 миллиарда рублей, на рассмотрении находятся заявки от 18 тысяч субъектов предпринимательства почти на 200 миллиардов рублей. Число новых льготных кредитов растет каждый день", – напомнил Титов.

Кроме того, он отметил, что с начала года предпринимателям было дано более 50 тысяч консультаций по развитию их компаний. Около 15 тысяч анкет и звонков было направлено по горячей линии по вопросам поддержки бизнеса во время пандемии.

Титов считает, что антикризисные меры, предпринятые столичными властями, стали большим подспорьем для малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем он отметил, что некоторые меры поддержки МСП не работают до конца.

"В России есть закон, который требует от всех государственных органов и заказчиков обязательно размещать через конкурсы от 20 до 30% своих заказов малому и среднему бизнесу. Этого, к сожалению, не происходит. Есть, конечно, заказчики, но, как правило, их недостаточно", – подчеркнул Титов.

В то же время, по мнению депутата МГД, приоритетным направлением для малого и среднего бизнеса является не денежная поддержка, а меры, направленные на сохранение сотрудников. В связи с этим Титов считает, что наиболее эффективной помощью МСП является размещение заказов, которые они могли бы выполнять.

"Как только заработает полноценно малый и средний бизнес, он обязательно обеспечит потребительский спрос для микро- и малого бизнеса, который сейчас вообще стоит на нуле", – поделился мнением депутат МГД.

Титов также рассказал, что наибольшая поддержка оказывается высокотехнологичным предприятиям, которые объединены в Московском инновационном кластере. Он напомнил, что в нем уже находится более 2,5 тысяч компаний. Титов считает, что в связи с пандемией количество малых компаний, которые будут искать инновационные решения, будут расти, в чем он видит позитивную тенденцию.

Кроме того, он напомнил о деятельности свободной экономической зоны "Технополис "Москва".

"Когда площадку полностью переоформили на Москву, она стала называться "Технополис "Москва", 90% площадей уже заняты компаниями. Практически все желающие уже вошли в качестве резидентов. Мало того, за последний год там открылось капитальное строительство цехов. Я был на этой площадке буквально полгода назад, видел своими глазами, как вырастало множество строительных лесов: то в одном месте строят предприятие на 3-4 тысячи квадратных метров, то в другом, то в третьем", – рассказал Титов.

Он отметил, что сейчас компаниям, работающим в данной экономической зоне, уже оказана весомая поддержка. В частности, для 100 компаний была вдвое снижена ставка аренды. Он отметил, что после пандемии количество рабочих мест в Зеленограде должно резко увеличиться в результате расширения деятельности компаний "Технополиса "Москва".

Что касается развития бизнеса после пандемии, то Титов заметил, что некоторые изменения будут необратимыми и для компаний важным направлением станет адаптация к новым условиям.

"Уже сейчас, анализируя происходящее в России и в других странах, можно выделить несколько трендов, которые определят будущее бизнеса после эпидемии коронавируса", – заявил Титов.

Депутат МГД отметил, что в первую очередь ключевое значение будут иметь высококвалифицированные кадры. Титов считает, что после пандемии на лидирующих позициях будут компании, специализирующиеся на высокотехнологичном производстве.

В связи с этим Титов подчеркнул, что власти Москвы уделяли большое внимание развитию таких компаний. Он отметил, что таким предприятиям будет оказываться поддержка и после пандемии коронавируса.

Кроме того, депутат МГД сообщил, что неизбежным последствием пандемии станет скачок в цифровизации производства.

"Во-вторых, нас ожидает скачок в цифровизации. Все большее количество вопросов будет решаться онлайн. Пандемия создала новые стандарты ведения бизнеса. Неизбежное урезание издержек – это в первую очередь повышение эффективности и конкурентоспособности, и цифровые технологии будут здесь крайне востребованы", – сказал Титов.

Он отметил, что московские предприятия будут иметь здесь преимущество, поскольку столичные цифровые сервисы в настоящее время очень развиты. Титов сообщил, что большинство москвичей пользовались интернетом и до пандемии, а во время угрозы распространения коронавируса многим горожанам пришлось освоить цифровые технологии.

Помимо двух вышеназванных тенденций, Титов также выделил популярность дистанционной работы. Он отметил, что такая форма исполнения обязанностей выгодна как сотрудникам, так и работодателю.

"Такой формат выгоден как бизнесу, поскольку позволяет сократить издержки, так и работникам, которым не нужно тратить время на дорогу. Можно ожидать, что в Москве эта тенденция будет особенно заметна. Вырастет спрос на организацию полноценных домашних рабочих офисов, повысится спрос на коворкинги", – отметил Титов.

Он подчеркнул, что такая тенденция особенно хорошо скажется на Зеленограде, четверть жителей которого вынуждена ездить на работу в Москву.

Также депутат МГД подчеркнул, что в будущем увеличится инвестиционная активность в сферах безопасности и здоровья сотрудников. Он отметил, что эти сферы можно назвать инвестициями в будущее.

"Будет расширяться практика сотрудничества государства и предпринимателей. Основу для такого партнерства заложат проекты в области общественного здоровья, такие как выборочные тестирования на коронавирус, которые проводятся сейчас на предприятиях в Москве. Часть расходов компенсируется государством, часть оплачивается предпринимателями", – подчеркнул Титов.

Он напомнил о событиях 1998 и 2008 годов, после которых появилось большое количество предпринимателей. Титов считает, что рост бизнеса будет наблюдаться и после пандемии. Он выразил надежду, что большинство людей не сдадутся перед лицом трудностей, а найдут новые пути применения себя.

"Надеюсь, что и сейчас люди, которые останутся без работы, но с таким трудоспособным возрастом, они руки не опустят, а будут придумывать, как себя занять, и скорее всего, большинство ниш будет в инновационном бизнесе, так как там еще не все они заняты", – заключил Титов.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует проработать меры поддержки гостиниц и ресторанов. В работе также примет участие Ростуризм. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании.