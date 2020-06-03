Минэкономразвития проработает меры поддержки гостиниц и ресторанов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Меры поддержки небольших гостиниц и предприятий общественного питания в течение недели проработают в Минэкономразвития и Ростуризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"В недельный срок Ростуризм под кураторством Минэкономразвития проработает алгоритмы такой поддержки. Также Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании", – говорится в сообщении.
В секретариате добавили, что представители крупного гостиничного бизнеса отметили, что им поддержка на сегодняшний день не требуется.
В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.
Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить, относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.
"Интервью": Максим Гаман – о бизнесе в период коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: