Минэкономразвития проработает меры поддержки гостиниц и ресторанов

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Меры поддержки небольших гостиниц и предприятий общественного питания в течение недели проработают в Минэкономразвития и Ростуризме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"В недельный срок Ростуризм под кураторством Минэкономразвития проработает алгоритмы такой поддержки. Также Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании", – говорится в сообщении.

В секретариате добавили, что представители крупного гостиничного бизнеса отметили, что им поддержка на сегодняшний день не требуется.

В мае в Москве заработал сервис по автоматическому подбору федеральных и городских мер поддержки для бизнеса и граждан. Сервис, который объединяет около 70 различных мер, запустил центр поддержки экономики столицы.

Среди мер есть социальные выплаты, отсрочки по налогам, льготы по аренде, субсидии и гранты, льготное кредитование, административные послабления. Предприниматели могут узнать о положенных им мерах, выбрав из списка сферу своей деятельности, далее нужно уточнить, относится ли она к наиболее пострадавшим отраслям от COVID-19.

