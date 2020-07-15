Московские коворкинг-центры вернулись к привычному графику работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские коворкинг-центры некоммерческих организаций (НКО) комитета общественных связей и молодежной политики возобновили работу в привычном режиме. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

"Воспользоваться помещениями коворкингов сейчас может любая некоммерческая организация, даже состоящая из двух-трех человек. В центрах есть все необходимое для проведения мероприятий и работы НКО", – рассказала она.

Забронировать помещение для работы можно на портале "Душевная Москва". За пять дней до начала мероприятия нужно выбрать центр и оставить заявку.

Получить консультацию сотрудников коворкинг-центров в организации событий можно по телефону +7 (495) 657-65-42. Центры работают во всех округах города ежедневно: с понедельника по субботу – с 10:00 до 21:00, в воскресенье – с 10:00 до 17:45.

Ранее сообщалось, что столица безвозмездно предоставит на три года помещения 50 социально ориентированным НКО. Помещения приспособлены для работы ремесленных мастерских и творческих студий для людей с ограничениями по здоровью или нарушениями в развитии.