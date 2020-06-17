Почти 90 тысяч семей с детьми получает повышенное пособие

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Повышенное пособие на детей от трех до семи лет ежемесячно получают 87,7 тысячи семей с доходом не выше прожиточного минимума, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Его размер составляет половину от величины прожиточного минимума ребенка.

28 апреля малообеспеченным семьям столицы выделили повышенные выплаты в полном объеме сразу за несколько месяцев – доплаты с января по апрель и пособие за май.

Если раньше семья оформляла пособие, все перерасчеты за предыдущие месяцы выполнялись автоматически. Семьи, не получавшие такую выплату, могут обратиться за ее назначением на mos.ru.

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что ведомство собирается рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям, воспитывающим детей указанного возраста. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что выплаты и пособия от государства можно будет получать без предоставления подтверждающих справок.

В январе Владимир Путин предложил ввести выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет в малообеспеченных семьях. Сначала они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысячи рублей, в 2021-м их могут поднять вдвое. Сервис для оформления пособия запущен на портале госуслуг.

В Москве эти выплаты действовали раньше, но в соответствии с решением президента их существенно увеличили. По указу Сергея Собянина в конце апреля они составили 7 613 рублей.