Весенний велофестиваль можно будет посмотреть онлайн

Первый весенний велофестиваль, который пройдет 19 мая, можно будет посмотреть онлайн на портале "Окно в город". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.
По словам начальника отдела городского видеонаблюдения департамента Дмитрия Головина, при помощи камер, установленных в городе, все желающие смогут посмотреть велофестиваль.
"Сервис "Окно в город" также будет полезен для водителей, планирующих свой маршрут. Они смогут проверить перекрытия в режиме реального времени или убедиться, что дороги снова открыты", – приводятся в сообщении слова Головина.
Как отмечается, трансляция начнется со старта фестиваля.
В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в столице прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.
В выходные центр столицы освободят для велосипедистов
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