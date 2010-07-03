Весенний велофестиваль можно будет посмотреть онлайн

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Первый весенний велофестиваль, который пройдет 19 мая, можно будет посмотреть онлайн на портале "Окно в город". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

По словам начальника отдела городского видеонаблюдения департамента Дмитрия Головина, при помощи камер, установленных в городе, все желающие смогут посмотреть велофестиваль.

"Сервис "Окно в город" также будет полезен для водителей, планирующих свой маршрут. Они смогут проверить перекрытия в режиме реального времени или убедиться, что дороги снова открыты", – приводятся в сообщении слова Головина.

Как отмечается, трансляция начнется со старта фестиваля.

В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в столице прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.