Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это порядка 10 процентов общего числа свадеб 2020-го.
Интересных мест для церемоний становится все больше. Как рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС по столице Светлана Уханева, 22 февраля прошли первые регистрации брака в усадьбе Васильчиковых, где недавно открылся Музей военной формы одежды.
Особой популярностью у пар пользуется дом торжеств "Сафиса", где состоялось порядка 100 регистраций брака. Также молодожены женятся в усадьбах и особняках.
Сейчас доступно 31 необычное место для регистрации. В частности, это стадион "Спартак", спорткомплекс "Лужники", Центральный московский ипподром, смотровая площадка Останкинской башки, Московский планетарий, "Москвариум", заповедник "Серебряный бор", башни бизнес-центра "Москва-Сити".
В 2019 году брак в Москве заключили около 83 тысяч пар. Из них свыше 6,5 тысячи сыграли свадьбу на новых площадках.
Много желающих зарегистрировать отношения пришлось на 20 февраля 2020 года – "день четырех двоек". Понравилась горожанам и другая дата – 2 февраля 2020 года. Специально для них в воскресенье открылись несколько московских загсов.
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