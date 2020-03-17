Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более тысячи пар заключили брак на необычных площадках в этом году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это порядка 10 процентов общего числа свадеб 2020-го.

Интересных мест для церемоний становится все больше. Как рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС по столице Светлана Уханева, 22 февраля прошли первые регистрации брака в усадьбе Васильчиковых, где недавно открылся Музей военной формы одежды.

Особой популярностью у пар пользуется дом торжеств "Сафиса", где состоялось порядка 100 регистраций брака. Также молодожены женятся в усадьбах и особняках.

Сейчас доступно 31 необычное место для регистрации. В частности, это стадион "Спартак", спорткомплекс "Лужники", Центральный московский ипподром, смотровая площадка Останкинской башки, Московский планетарий, "Москвариум", заповедник "Серебряный бор", башни бизнес-центра "Москва-Сити".

В 2019 году брак в Москве заключили около 83 тысяч пар. Из них свыше 6,5 тысячи сыграли свадьбу на новых площадках.

Много желающих зарегистрировать отношения пришлось на 20 февраля 2020 года – "день четырех двоек". Понравилась горожанам и другая дата – 2 февраля 2020 года. Специально для них в воскресенье открылись несколько московских загсов.