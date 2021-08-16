Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дом на 120 квартир, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Марьина Роща по адресу улица Шереметьевская, владение 5, корпус 1, ввели в эксплуатацию жилой дом для расселения по программе реновации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фасады односекционного дома были отделаны керамогранитными плитами с учетом окружающей застройки. На них были установлены короба для кондиционеров, а также застеклены балконы. В доме 30 трехкомнатных квартир, 45 двухкомнатных и столько же однокомнатных. На его первом этаже разместятся магазины, а также объекты социального и культурного назначения.

В каждом подъезде обустроена комната консьержа и колясочная. Входы в здание и вестибюли выполнены в уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан и мам с колясками.

"Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением", – уточнили в пресс-службе.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Отмечается, что новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.