Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Марьиной Роще

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый дом на 120 квартир, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в районе Марьина Роща на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
"В районе Марьина Роща по адресу улица Шереметьевская, владение 5, корпус 1, ввели в эксплуатацию жилой дом для расселения по программе реновации", – говорится в сообщении.
Отмечается, что фасады односекционного дома были отделаны керамогранитными плитами с учетом окружающей застройки. На них были установлены короба для кондиционеров, а также застеклены балконы. В доме 30 трехкомнатных квартир, 45 двухкомнатных и столько же однокомнатных. На его первом этаже разместятся магазины, а также объекты социального и культурного назначения.
В каждом подъезде обустроена комната консьержа и колясочная. Входы в здание и вестибюли выполнены в уровень с поверхностью земли для удобства маломобильных граждан и мам с колясками.
"Новостройку оборудовали системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением", – уточнили в пресс-службе.
Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Отмечается, что новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.
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