На востоке столицы 15 новостроек передали под заселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала реализации программы реновации на востоке Москвы было передано под заселение 15 новостроек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В Восточном административном округе Москвы на территории восьми районов под заселение передано 15 новых корпусов, что позволило предоставить квартиры 1,8 тысячи семей, в стадии переселения находятся еще порядка 800 семей", – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина.

Напомним, что программа реновации стартовала в ВАО с заселения дома 62Б на улице 5-й Парковой в Северном Измайлове. Сейчас программа также осуществляется в районах Перово, Косино-Ухтомском, Метрогородок, Богородское, Измайлово, Восточное Измайлово и Ивановское. На первом этапе реновации (до 2024 года) на востоке столицы запланировано начать переселение 15,1 тысячи семей.

Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово. Отмечается, что новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

