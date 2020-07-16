Более 200 ведущих свадебных церемоний ЗАГСов пройдет обучение в VR-пространстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице для ведущих торжественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах разработали программу обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего пройдут курс более 200 ведущих церемоний, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

Как отмечается, благодаря программе сотрудники освоят приемы ораторского искусства, и также погружения участников и гостей в праздничную атмосферу. Курс рассчитан на государственных гражданских служащих органов ЗАГС столицы.

В пресс-службе пояснили, что обучение продлится 72 часа, часть времени будет уделена интерактивным VR-тренажерам. Программа с использованием VR-технологий включает в себя отработку алгоритмов решения нестандартных ситуаций и сценариев с помощью интерактивного видео на 360 градусов.

"В интерактивном видео можно безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения для того, чтобы в реальной ситуации безошибочно находить правильное решение", – добавили в пресс-службе.

С 13 июля столичные загсы вернулись к обычному режиму работы. Посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. При этом им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.

Все столичные ЗАГСы работали во время временных ограничительных мер, однако с 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. 23 июня возобновилось проведение церемоний без ограничения по количеству гостей.

Около 300 торжественных церемоний регистраций брака прошло в День семьи, любви и верности, 8 июля. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам дарили тематические открытки и значки в виде ромашек.

