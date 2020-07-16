Более 200 ведущих свадебных церемоний ЗАГСов пройдет обучение в VR-пространстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице для ведущих торжественных церемоний регистрации брака в ЗАГСах разработали программу обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего пройдут курс более 200 ведущих церемоний, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.
Как отмечается, благодаря программе сотрудники освоят приемы ораторского искусства, и также погружения участников и гостей в праздничную атмосферу. Курс рассчитан на государственных гражданских служащих органов ЗАГС столицы.
В пресс-службе пояснили, что обучение продлится 72 часа, часть времени будет уделена интерактивным VR-тренажерам. Программа с использованием VR-технологий включает в себя отработку алгоритмов решения нестандартных ситуаций и сценариев с помощью интерактивного видео на 360 градусов.
"В интерактивном видео можно безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения для того, чтобы в реальной ситуации безошибочно находить правильное решение", – добавили в пресс-службе.
С 13 июля столичные загсы вернулись к обычному режиму работы. Посетители могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи. При этом им рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Все столичные ЗАГСы работали во время временных ограничительных мер, однако с 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов. 23 июня возобновилось проведение церемоний без ограничения по количеству гостей.
Около 300 торжественных церемоний регистраций брака прошло в День семьи, любви и верности, 8 июля. Во всех отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания парам дарили тематические открытки и значки в виде ромашек.
Московские ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: