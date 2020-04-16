Онлайн-трансляции церемоний прощаний организуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В связи с закрытием столичных кладбищ церемонии прощания будут транслироваться онлайн, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".

"Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная ссылка. Он может направить ее всем родственникам, которые не смогли присутствовать на похоронах. Данная услуга безвозмездная", – отметили в пресс-службе.

В ГБУ "Ритуал" добавили, что в каждом из залов установят не менее двух камер. Главная задача оборудованной аппаратуры – обеспечение охвата всей площади зала.

"С ответственным за захоронения подписывается договор, в котором присутствует пункт о том, что он дает свое согласие на съемку", – рассказали в пресс-службе учреждения.

Похоронный зал Троекурово уже оборудован двумя камерами. В ближайшее время планируется завершение установки в залах Николо-Архангельского крематория. Затем аналогичные работы проведут в Митинском и Хованском крематориях.

В связи с режимом самоизоляции, введенным в Москве, столичные кладбища закрыли для посещения. Они открыты только для оформления услуг по погребению. В РПЦ эту меру в отношении Пасхи посчитали обоснованной.

В связи с этим москвичам предоставили возможность посещать могилы родных онлайн. В перечень услуг ГБУ "Ритуал" вошли дистанционное посещение места захоронения, возложение цветов с фотоотчетов и трансляция похоронной процессии.