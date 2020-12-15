Дом по программе реновации в Марьиной Роще планируют ввести в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В районе Марьина Роща в 2022 году планируют ввести жилой дом по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Как уточняется, дом возводят по адресу улица Анненская, владение 6.

"В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе пояснили, что дом представляет собой односекционное здание, возводимое по индивидуальному проекту. Фасады здания облицуют керамогранитной плиткой. Специалисты установят автоматизированную систему и учета потребления энергоресурсов. Под территорией внутреннего двора оборудуют подземную одноуровневую парковку. Отмечается, что в доме будет 144 квартиры.

Кроме того, на территории около дома высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, оборудуют площадки для детей, занятий спортом и отдыха взрослых.

Ранее стало известно, что первый дом по программе реновации в столичном районе Щукино введут в эксплуатацию в течение 2020 года. В доме будет 306 квартир. Новое жилье предусмотрено также для маломобильных граждан. Всего же в районе Щукино новые квартиры получат жители 42 жилых домов.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В декабре правительство Москвы добавило в программу 81 новую стартовую площадку.

На них будут построены многоквартирные дома, в которых появится новое жилье общей площадью 6,7 миллиона квадратных метров. Благодаря новым площадкам появится возможность расселить жителей 278 домов в новостройки.

С начала 2019 года по программе реновации ввели в эксплуатацию 10 домов. Пять из них появилось на северо-востоке города, два – на западе, по одному дому – на севере, юге и в центре столицы.

