Ремонт бюста Лермонтова на улице Большой Молчановке планируют провести в 2022 году

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Комплексный ремонт бюста поэта и прозаика Михаила Лермонтова, установленного на улице Большой Молчановке, планируют провести в 2022 году. Об этом заявили представители Мосгорнаследия.

"Хотя Лермонтов за свою недолгую жизнь провел не так много времени в Москве, он написал о ней немало теплых слов. Память об этом выдающемся человеке увековечена как в его произведениях, так и в бронзе – в нашем городе установлены два монумента в честь Михаила Юрьевича", – приводит Агентство "Москва" сообщение ведомства.

Ранее отмечалось, что в Москве отреставрируют старейшее трамвайное депо. Также специалисты установят современные станки для обточки колес – это позволит трамваю ехать тише и создавать меньше вибраций.