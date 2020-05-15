100-летнего москвича вылечили от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве вылечили 100-летнего пациента, у которого ранее был обнаружен коронавирус, передает Агентство "Москва" со ссылкой на Первый московский государственный медицинский университет имени Сеченова.

Они отметили, что усилиями врачей вуза от COVID-19 выздоровел ветеран Великой Отечественной войны Борис Андреевич Новиков. Он проходил лечение в отделении № 4 университетской больницы № 2, заведующим которой является Сергей Ефетов.

В пресс-службе вуза сообщили, что Новиков был госпитализирован с болезнью средней степени тяжести. В течение следующих двух недель он проходил курс лечения. В МГМУ имени Сеченова отметили, что в связи с возрастом пациента врачам пришлось применить несколько подходов к его лечению.

"У пациента был выявлен COVID-19, который особенно тяжело проходит у людей преклонных лет. В связи с возрастом пациента лечение было непростым и потребовало применения сразу нескольких терапевтических подходов. Но врачам удалось добиться практически полного исцеления больного", – сообщили в пресс-службе вуза.

В настоящий момент Новиков, которому в марте 2020 года исполнилось 100 лет, проходит курс домашнего лечения и находится на карантине. Врачи заверили, что после выздоровления у пациента остались минимальные изменения в легких, которые должны исчезнуть через несколько месяцев.

Ранее неоднократно фиксировались случаи выздоровления пожилых пациентов от коронавируса, чей возраст уже превысил 100-летнюю отметку. В частности, недавно стало известно, что 106-летняя жительница Франции вылечилась от коронавируса и в настоящий момент полностью здорова. В Испании же 106-летняя женщина, которая застала эпидемию испанки и даже переболела ею в детстве, смогла побороть и COVID-19.

От коронавируса смогла вылечиться и прабабушка известного испанского футболиста Сеска Фабрегаса. На момент получения положительного результата теста на COVID-19 ей было 95 лет.