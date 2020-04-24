Пережившая испанку 106-летняя женщина вылечилась от коронавируса

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В Испании 106-летняя жительница Андалусии Ана дель Валье победила коронавирусную инфекцию, сообщает "Газета.ру".

Примечательно, что женщина в детстве переболела испанкой.

Как рассказала местным СМИ невестка долгожительницы Паки Санчес, Ане было 7 лет, когда она заболела испанским гриппом, от болезни умерла ее родная сестра.

До заражения коронавирусной инфекцией женщина жила в доме престарелых, где ее часто навещали родственники. Вспышка COVID-19 произошла на территории учреждения.

На данный момент Ану выписали из больницы, она находится со своими близкими. Три анализа на коронавирус у нее оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что в Испании местной жительнице, которой недавно исполнилось 100 лет, удалось вылечиться от коронавируса. Пациентку выписали из больницы в городе Авилес провинции Астурия.

Кроме того, от коронавируса вылечилась 107-летняя жительница Нидерландов Корнелия Рас. Уточнялось, что у женщины был обнаружен положительный тест на коронавирус в середине марта. Позднее стало известно, что заразиться новым вирусом Рас могла во время церковной службы в доме престарелых.

