В Испании зафиксирована рекордно низкая смертность от COVID-19 за месяц

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Как минимум 367 человек умерли за сутки в Испании из-за коронавирусной инфекции. Данный показатель смертности стал минимальным более чем за один месяц, передает ТАСС.

Антирекорд по смертности от COVID-19 зафиксировали в стране 1 апреля. В этот день жертвами пандемии стали 950 пациентов.

Общее число умерших с начала распространения коронавирусной инфекции в стране достигло 22 524.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончалось.

Ранее сообщалось, что у коронавируса животное происхождение. В ходе брифинга в Женеве представителя ВОЗ попросили дать комментарий на тему того, что коронавирусная инфекция могла появится в лаборатории.

Кроме того, недавно говорилось, что более 2,2 миллиона лабораторных исследований на коронавирус проведено в РФ.