Более 2,2 млн лабораторных исследований на коронавирус проведено в РФ

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В России уже провели более 2,2 миллиона лабораторных исследований на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"По состоянию на 21 апреля проведено 2 миллиона 252 тысячи 539 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что диагностика на антитела к коронавирусу может стать доступной для всех желающих в мае. Созданием тестов занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть из них заявили о скорой регистрации в Росздравнадзоре.

В то же время российские ученые тестируют вакцину от COVID-19. По прогнозам, все доклинические исследования должны завершить к 31 мая.

Как заявил представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, 1 июня начнутся тестирования на людях.