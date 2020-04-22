Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае – СМИ

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Диагностика на антитела к коронавирусу может стать доступной для всех желающих в мае, пишет газета "Известия".

Созданием тестов занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть из них заявили о скорой регистрации в Росздравнадзоре.

В Казанском федеральном университете заявили, что первый лабораторный образец теста надеются получить в конце этой недели.

Ученые также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.

Академик РАН Александр Гинцбург также сообщил о готовности теста, который создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Закончить доклинические исследования вакцины от COVID-19 планируют к 31 мая

В то же время российские ученые тестируют вакцину от COVID-19. По прогнозам, все доклинические исследования должны завершить к 31 мая.

Как заявил представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, 1 июня начнутся тестирования на людях.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось.

В России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек.