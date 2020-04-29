95-летняя прабабушка футболиста "Монако" Фабрегаса вылечилась от коронавируса

Фото: instagram.com/cescf4bregas

Прабабушка полузащитника футбольного клуба "Монако" Сеска Фабрегаса вылечилась от коронавируса. Она смогла победить болезнь в возрасте 95 лет, передает РИА Новости.

"Вчера она сдала отрицательный тест! Моя прабабушка – супергероиня, но все это было бы невозможно без помощи всех медсестер и врачей, которые рискуют жизнью, чтобы помочь всем в эти трудные времена", – написал спортсмен в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно о том, что пережившая испанку 106-летняя женщина вылечилась от коронавируса. Все три анализа на COVID-19 у нее оказались отрицательными.

Также удалось побороть болезнь жительнице Испании, которой недавно исполнилось 100 лет. Пациентку выписали из больницы в городе Авилес провинции Астурия.