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Москва 24

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Город

12:25

В Москве среднесуточный прирост новых случаев COVID-19 за 2 недели составляет 0,25%

город медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтверждено 696 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

За две календарные недели среднесуточный темп прироста составляет 0,25%. Согласно критериям Роспотребнадзора, показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

Отмечается, что 38,1% новых случаев приходится на людей от 18 до 45 лет. 23,3% заболевших – это граждане от 46 до 65 лет, а 19,7% – от 66 до 79 лет. Люди старше 80 лет заражаются в 8,8% случаев, а дети – в 10,1%.

Под медицинским наблюдением находятся все пациенты, а также те, кто близко контактировал с ними.

Москва расположилась на 20-м месте среди регионов РФ по числу новых случаев коронавируса. На 100 тысяч человек приходится 5,49 заболевших.

За последние сутки в России подтвердили 5 509 новых случаев COVID-19. Из них 1 388 не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране 1 068 320 заболевших коронавирусом.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

В гражданский оборот она поступила 8 сентября. Первые небольшие партии вакцины отгружены во все регионы. Доставка первых образцов ожидается до 14 сентября.

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заразившихся COVID-19

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