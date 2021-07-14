Социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО появился в столице

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В столице появился агрегатор онлайн-магазинов некоммерческих организаций (НКО) "Москва – добрый город", в котором доступен каталог уникальных товаров и сувениров, выполненных подопечными НКО. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, все желающие могут ознакомиться с продукцией, перейти на сайты НКО и купить ее.
"Так мы, с одной стороны, поддерживаем деятельность социально ориентированных НКО и их подопечных, ведь трудовая занятость людей с инвалидностью и ментальными особенностями – это возможность для них самореализоваться, профессионально развиваться и трудоустроиться. С другой стороны, агрегатор дает возможность простым москвичам и крупным корпоративным заказчикам выбрать подарки со смыслом", – приводятся в материале слова Раковой.
Как уточняется, участие в проекте для социально ориентированных НКО бесплатное. Чтобы присоединиться, необходимо заполнить форму обратной связи на сайте.
В агрегаторе "Москва – добрый город" смогут представлять уникальные изделия, сделанные своими руками, и пациенты городских социальных стационарных учреждений, реабилитационных центров, и подопечные центров содействия семейному воспитанию.
Продукцию НКО могут заказывать и различные городские или федеральные учреждения, а также частные компании, которые уделяют внимание программам корпоративной социальной ответственности.
Ранее в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте. Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь.
По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.
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