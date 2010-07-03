Около 200 тысяч человек отметили День московского транспорта

День московского транспорта посетили 200 тысяч человек
13 июля Москва в третий раз отметила День транспорта. В праздновании участвовали порядка 200 тысяч человек, сообщает информационный центр департамента транспорта.
Главным событием праздника стал парад трамваев, который посмотрели более 100 тысяч человек. Колонна из 19 трамвайных вагонов проследовала по центру города до Чистопрудного бульвара.
На ВДНХ состоялась выставка ретро-транспорта, а для юных посетителей работала зона анимации по безопасности дорожного движения. На проспекте Академика Сахарова выступила пилотажная группа ГИБДД "Каскад". Здесь организовали еще одну выставку транспорта примерно с 50 различными автобусами и машинами.
В "Зарядье" проходит фотовыставка, посвященная транспорту разных эпох. Увидеть снимки можно до конца месяца.
А молодые специалисты транспортного комплекса собрались на большой интеллектуальной игре, где решали задачи по развитию будущего транспортной системы города.
Завершился праздник Ночным велофестивалем. До начала заезда его участники установили мировой рекорд: 2620 человек, образовали самую большую в мире фигуру в форме велосипеда. Зафиксировал достижение специально прибывший в Москву судья Книги рекордов Гиннесса.
После этого свыше 15 тысяч участников проехали около 11 километров по живописным улицам, набережным и бульварам ночной Москвы.
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