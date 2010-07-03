В московском велофестивале приняли участие более 15 тысяч человек

Участниками ночного велофестиваля стали более 15 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Более 15 тысяч участников проехали мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади. Все велосипеды, согласно правилам, были оборудованы передним и задним фонарем, а некоторые украшены дополнительной подсветкой", – сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что осенью 2019 года в Москве состоится еще один масштабный велофестиваль. Он пройдет 15 сентября.
"Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль. Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток", - резюмировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее стало известно, что на ночном велофестивале был установлен рекорд Гинесса: 2 тысячи 620 человек встали рядом друг с другом, чтобы образовать фигуру велосипеда.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.