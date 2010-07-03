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04:30

В московском велофестивале приняли участие более 15 тысяч человек

город общество транспорт

04:30

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Участниками ночного велофестиваля стали более 15 тысяч человек. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Более 15 тысяч участников проехали мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади. Все велосипеды, согласно правилам, были оборудованы передним и задним фонарем, а некоторые украшены дополнительной подсветкой", – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что осенью 2019 года в Москве состоится еще один масштабный велофестиваль. Он пройдет 15 сентября.​

"Спасибо всем, кто сегодня вместе с нами отметил День московского транспорта и посетил ночной велофестиваль. Москвичи показывают, что готовы передвигаться по городу на велосипеде в любое время суток", - резюмировал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее стало известно, что на ночном велофестивале был установлен рекорд Гинесса: 2 тысячи 620 человек встали рядом друг с другом, чтобы образовать фигуру велосипеда.

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город общество транспорт

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