В Москве пройдет гастрономический фестиваль ухи

Сегодня в 12 городах России пройдет Национальный рыбацкий фестиваль "Петропавловская уха". Об этом сообщает портал "Русская весна" со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом.
"В Москве фестиваль начнется 14 июля в полдень на Ходынском поле, метро "ЦСКА", у Храма преподобного Сергия Радонежского. Уху будет готовить Максим Сырников, шеф-повар, знаток русской кухни, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас", – рассказали в пресс-службе отдела.
Посетители праздника смогут принять участие в мастер-классах от знатоков русской кухни, а также поговорить со священниками.
"Мы считаем, что фестивали, подобные "Петропавловской ухе", будут возрождать в нашем народе глубинные смыслы тысячелетней России, без которых у нас нет будущего", – сообщил Андрей Кормухин, основатель движения "Сорок Сороков", организовавшего фестиваль.
Отмечается, что "Петропавловская уха" пройдет в России впервые. Кроме Москвы праздничные мероприятия запланированы в 11 городах. Среди них: Челябинск, Тюмень, Иваново, Муром, Тверь, Самара и Нижний Новгород.
Ранее в столице прошел ночной велофестиваль. Сообщается, что его участники установили новый мировой рекорд Гиннесса.
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