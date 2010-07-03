В Москве пройдет гастрономический фестиваль ухи

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Сегодня в 12 городах России пройдет Национальный рыбацкий фестиваль "Петропавловская уха". Об этом сообщает портал "Русская весна" со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом.

"В Москве фестиваль начнется 14 июля в полдень на Ходынском поле, метро "ЦСКА", у Храма преподобного Сергия Радонежского. Уху будет готовить Максим Сырников, шеф-повар, знаток русской кухни, ведущий программы "Монастырская кухня" на телеканале "Спас", – рассказали в пресс-службе отдела.

Посетители праздника смогут принять участие в мастер-классах от знатоков русской кухни, а также поговорить со священниками.

"Мы считаем, что фестивали, подобные "Петропавловской ухе", будут возрождать в нашем народе глубинные смыслы тысячелетней России, без которых у нас нет будущего", – сообщил Андрей Кормухин, основатель движения "Сорок Сороков", организовавшего фестиваль.

Отмечается, что "Петропавловская уха" пройдет в России впервые. Кроме Москвы праздничные мероприятия запланированы в 11 городах. Среди них: Челябинск, Тюмень, Иваново, Муром, Тверь, Самара и Нижний Новгород.

Ранее в столице прошел ночной велофестиваль. Сообщается, что его участники установили новый мировой рекорд Гиннесса.