Москвичи помогут составить программу Дня города

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Участники проекта "Активный гражданин" помогут организовать программу празднования Дня города. Жители столицы выберут, какие из мероприятий прошлого года нужно повторить, а также проголосуют за концерты и встречи, которые проведут на площадках в столичных округах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Голосование разделят на две части. Первую часть посвятят мероприятиям прошлого года – москвичи определят, какие из них нужно снова включить в программу празднования. Во второй части "Активные граждане" выберут мероприятия, которые пройдут на праздничных площадках в округах города.
Отдать голос можно будет за концерты классической или современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Также участники проекта смогут предложить свой вариант мероприятия на праздник.
В этом году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся
В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.
Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.
День города в Москве отметят 7 и 8 сентября
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