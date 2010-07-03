Москвичи помогут составить программу Дня города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Участники проекта "Активный гражданин" помогут организовать программу празднования Дня города. Жители столицы выберут, какие из мероприятий прошлого года нужно повторить, а также проголосуют за концерты и встречи, которые проведут на площадках в столичных округах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Голосование разделят на две части. Первую часть посвятят мероприятиям прошлого года – москвичи определят, какие из них нужно снова включить в программу празднования. Во второй части "Активные граждане" выберут мероприятия, которые пройдут на праздничных площадках в округах города.

Отдать голос можно будет за концерты классической или современной музыки, театрализованные представления и поэтические программы. Также участники проекта смогут предложить свой вариант мероприятия на праздник.

В этом году День города в Москве отметят 7 и 8 сентября. Празднование 872-летия столицы совпадет с завершением фестиваля ландшафтного дизайна "Цветочный джем". Основные торжества запланированы на первую субботу осени, а в воскресенье народные гулянья продолжатся

В прошлом году День города отмечали в столице 8 и 9 сентября. Для москвичей и гостей столицы подготовили свыше 300 крупных праздничных мероприятий, в том числе 160 концертов, 90 выставок, лекций и творческих встреч, а также 100 мастер-классов.

Главным подарком к празднику стало открытие концертного зала в парке "Зарядье". Завершением праздника стал фейерверк, который запустили с 30 площадок. Порядок и безопасность в Москве обеспечивали 39 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии и народных дружинников.