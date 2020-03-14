Коллектив роддома №8 предложил помочь в борьбе с коронавирусом

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Коллектив столичного роддома №8 предлагает оборудовать стационар для больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Депздрава.
"В адрес департамента здравоохранения Москвы поступило обращение от имени коллектива родильного корпуса ГКБ имени Демихова с предложением, учитывая сегодняшнюю сложную эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, перепрофилировать корпус", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Депздрава отметили, что предлагается разместить пациентов с тяжелым течением болезни и осложнениями, которые вызвал коронавирус. Частым осложнением является пульмонологическая патология, в частности внебольничная пневмония.
Как уточняется, главный врач роддома направил соответствующее письмо на имя руководителя Депздрава Алексея Хрипуна, в котором говорится, что коллектив не мог остаться в стороне в условиях сложившейся ситуации.
В пресс-службе пояснили, что пациентов предлагают размещать в отдельно стоящем здании, которое отвечает всем требованиям по оказанию качественной медицинской помощи всем пациентам без угрозы распространения вирусных инфекций. Также штат медперсонала будет усилен специалистами пульмонологами и терапевтами.
"Это вынужденная, временная мера, принятая на период, пока эпидемиологическая ситуация в городе не стабилизируется. Департамент здравоохранения подчеркивает, всем роженицам, находящимся до этого в родильном доме №8, оказана высококвалифицированная медицинская помощь в полном объеме", – говорится в сообщении.
Кроме того, в департаменте пояснили, что до этого момента в роддоме оставались свободными более 40% акушерских коек.
С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.
В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.
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