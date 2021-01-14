Аттракцион Zipline на Воробьевых горах закрылся до марта

Фото: vk.com/skyparkmoscow

Аттракцион Zipline комплекса Skypark на Воробьевых горах закрылся до марта. Об этом говорится на сайте спортивно-развлекательного комплекса "Воробьевы горы".

"Просим обратить внимание, что ввиду погодных условий – прогнозируемых морозов и снегопадов – аттракцион Zipline комплекса Skypark на Воробьевых горах закрыт до марта. Мы будем рады вновь увидеть вас весной в полете над Москвой-рекой", – говорится в сообщении.

Аттракцион стал доступен для москвичей и гостей столицы 8 августа прошлого года. Воздушная трасса протягивается от смотровой площадки на Воробьевых горах до спортивного кластера "Лужники".

Длина трассы составляет 700 метров с перепадом 50 метров, а максимальная скорость – 60 километров в час. За счет такой скорости горожане могут "пролететь" над Москвой-рекой буквально за одну минуту.