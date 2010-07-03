Количество электродепо в метро планируют увеличить до 25

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Количество электродепо столичного метрополитена планируют увеличить до 25 до конца 2023 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

"В настоящее время Московским метрополитеном эксплуатируется 21 электродепо. До конца 2023 года будет построено еще четыре новых депо: "Столбово", "Южное", "Нижегородское" и электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Как отмечается, в указанный период планируется реконструировать депо "Сокол".

В пресс-службе подчеркнули, что в июне текущего года завершили первый этап строительства электродепо "Руднево", где будут обслуживать и ремонтировать поезда Некрасовской линии. В комплекс входят отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса, здание аварийно-восстановительных служб и вспомогательные сооружения.

Ранее сообщалось, что электродепо "Троицкое" появится в ТиНАО. Оно будет находиться в поселении Сосенское вблизи примыкания проектируемого проезда № 7031 к Калужскому шоссе. Его разместят на двух земельных участках общей площадью 36 гектаров. Общая площадь зданий и сооружений депо составит 360 тысяч квадратных метров, а их предельная высота – 45 метров.

В столичных электродепо специалисты занимаются обслуживанием, мойкой и ремонтом подвижного состава столичной подземки. В частности, этим заняты тысячи инженеров, механиков, слесарей, машинистов и других специалистов.

Новое электродепо будет обслуживать составы Коммунарской линии метро. Длина новой ветки превысит 30 километров, на ней построят 16 станций. Ветка будет начинаться от станции МЦК Крымская, далее пройдет по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Теплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и Коммунарку. Конечная станция расположится под Октябрьским проспектом в Троицке.

Сейчас там возводят семь станций. Протяженность первого участка ветки составит 15,9 километра. Его планируют сдать в эксплуатацию к 2023 году.

Рассматривается возможность продления Коммунарской линии до станции "Нижегородская" Кожуховской линии. Это позволит сформировать новый скоростной диаметр Троицк – Некрасовка.