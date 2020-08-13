Власти Москвы назвали отрасли, наиболее безболезненно пережившие изоляцию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Строительство, обеспечение безопасности и телекоммуникации лучше остальных отраслей пережили в Москве период самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии, как дополнительный стимул к развитию", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам специалиста, строительная область наиболее успешно выстояла в период пандемии. Кроме того, операции с недвижимостью также обеспечили поддержкой некоторые сопутствующие отрасли.
"На втором месте закономерно оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи", – отметил представитель мэрии.
Отдельно Ефимов рассказал об успехах онлайн-сервисом и служб доставки. Самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды подобных услуг, что также спровоцировало спрос на услуги телекоммуникаций и связи.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успешном применении мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Градоначальник напомнил, что в столице для компаний организовали субсидирование и предоставили льготное кредитование.
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