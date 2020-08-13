В Москве создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице создадут Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал его основной целью выработку новых подходов к формированию экономики будущего, а также координацию действий бизнеса и власти.

Он отметил, что одним из факторов быстрого восстановления экономики стало взаимодействие власти и бизнеса. По итогам июля мерами поддержки от города воспользовались 37,6 тысячи организаций пострадавших отраслей, в которых работают более 765 тысяч человек. Эти вопросы также перейдут на новую площадку.

"Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность и востребованность у предпринимательского сообщества. Совместно были разработаны и приняты четыре пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира", – заявил Ефимов.

Он добавил, что на сегодняшний день экономика Москвы практически восстановилась и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом в новых реалиях городу нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам. В связи с этим работа продолжится в формате Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.

"Это позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития города", – сообщил Ефимов.

По его словам, в первую очередь совет определит наиболее устойчивые в условиях ограничений отрасли, а также предприятия, сумевшие использовать свой опыт для улучшения экономики города.

Заммэра рассказал, что в топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии как дополнительный стимул к развитию, вошли строительная отрасль, обеспечение безопасности и управление, а также деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи.

Формирование состава совета уже скоро начнется. В него войдут представители реальных секторов экономики, правительства Москвы, деловых и отраслевых ассоциаций, а также общественных объединений.

Ранее сообщалось, что общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит более 170 миллиардов рублей. Воспользоваться антикризисными мерами смогут около 21 тысячи компаний.