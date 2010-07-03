Улицы Коммунарки реконструируют для обслуживания новой станции метро

15:44
15:44
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Коммунарке в связи с запуском одноименной станции Сокольнической линии столичного метро построят и реконструируют улицы общей протяженностью около двух с половиной километров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, под реконструкцию попадут улицы Фитаревская, Ясная и Сосенский Стан. При этом между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой создадут новую магистральную улицу районного значения длиной 470 метров. Улицу Ясную продлят до станции метро "Коммунарка": здесь создадут отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.
Жидкин подчеркнул, что проект призван обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией и уже существующей улично-дорожной сетью.
Ранее сообщалось, что автомобильную дорогу от станции метро "Филатов Луг" до города Московский в ТиНАО планируется построить и запустить в 2021 году. Разработка проекта трассы уже началась. Автодорога будет проложена до магистрали "Солнцево-Бутово-Видное". По трассе организуют движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро займет не более пяти минут.
"Москва в цифрах": Коммунарская линия метро
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: