Улицы Коммунарки реконструируют для обслуживания новой станции метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Коммунарке в связи с запуском одноименной станции Сокольнической линии столичного метро построят и реконструируют улицы общей протяженностью около двух с половиной километров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, под реконструкцию попадут улицы Фитаревская, Ясная и Сосенский Стан. При этом между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой создадут новую магистральную улицу районного значения длиной 470 метров. Улицу Ясную продлят до станции метро "Коммунарка": здесь создадут отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта.

Жидкин подчеркнул, что проект призван обеспечить эффективную транспортную связь между новой станцией и уже существующей улично-дорожной сетью.

Ранее сообщалось, что автомобильную дорогу от станции метро "Филатов Луг" до города Московский в ТиНАО планируется построить и запустить в 2021 году. Разработка проекта трассы уже началась. Автодорога будет проложена до магистрали "Солнцево-Бутово-Видное". По трассе организуют движение общественного транспорта. Путь от Московского до метро займет не более пяти минут.

