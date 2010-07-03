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14:35

Коммуникационный коллектор построят в ТиНАО к 2020 году

город строительство

14:35

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории ТиНАО появится один из самых масштабных коммуникационных коллекторов в городе. Он обеспечит электричеством, теплом, водой, интернетом, телефонной связью деловой центр (АДЦ) "Коммунарка".

Протяженность коллектора составит 3,2 километра, он проложен на глубине 11 метров, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Сегодня уже выполнено порядка 75 процентов основных работ", – сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, главная задача строительства – создание условий для совмещенной прокладки различных инженерных коммуникаций.

Работы ведутся открытым способом без использования тоннелепроходческих комплексов.

Административно-деловой центр "Коммунарка" насчитывает 7 этажей общей площадью 31,8 тысячи квадратных метров. Оно состоит из корпусов "А" и "Б". Помимо офисов и подземной парковки, есть столовая, буфет, гардероб, актовый зал и другие помещения для комфорта работников и посетителей.

Первой организацией, начавшей работу в новом здании, стала префектура ТиНАО. Также здесь планируется разместить Центр государственных услуг для бизнеса, Управление социальной защиты населения, подразделения ФНС России и Росреестра, службу "одного окна" МосгорБТИ, Москомархитектуры, департамента городского имущества и других городских и федеральных органов власти.

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