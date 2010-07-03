В районе Фили-Давыдково началось новое расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В районе Фили-Давыдково началось еще одно расселение по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

Жители пятиэтажного дома 1939 года на улице Кастанаевской переезжают в новостройку по адресу: улица Малая Филевская, дом № 22.

Ранее в новый дом на улице Малой Филевской переехали жители из четырех пятиэтажек с улицы Олеко Дундича (дома № 29, № 31, № 33, № 35, корпус 1). Договоры на новые квартиры уже заключили 226 семей из 234. Всего в районе Фили-Давыдково в программе реновации участвуют 119 домов.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Программа позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

