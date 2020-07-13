Хуснуллин рассказал о степени готовности третьего пускового комплекса ЦКАД

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) готов на 96%, написал в своем Instagram зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, ЦКАД – один из приоритетных проектов.

"Уже практически завершили работу на ЦКАД-3. Готовность этого пускового комплекса 96%, и скоро по нему уже можно будет проехать. ЦКАД-3 является самым длинным пусковым комплексом в составе всей кольцевой магистрали, его протяженность составляет 105 километров", – сообщил Хуснуллин.

В январе стали доступны два участка пятого пускового комплекса ЦКАД в Московской области. Он проходит по территории Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск.

В июне движение транспорта открыли по участку пятого пускового комплекса ЦКАД. Четырехполосный участок от Можайского до Новорижского шоссе состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров и 11 километров реконструированной части А107 "Московское малое кольцо".

Ранее вице-премьер уточнил, что полностью замкнуть ЦКАД планируют в 2021 году. Общая ее протяженность составит 336,4 километра. Трасса будет включать четыре полосы, она пройдет приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам.