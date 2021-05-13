Певцов поддержал рекультивацию территории бывшего мусоросортировочного завода в СВАО

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Народный артист Дмитрий Певцов поддержал активистов столичного района Алтуфьево в вопросе проведения экологической экспертизы на территории бывшего мусоросортировочного комбината ООО "Хартия".

Жители столицы больше пяти лет вели борьбу за прекращение деятельности предприятия, работавшего на территории района. При поддержке префектуры Северо-Восточного округа удалось закрыть и снести завод весной 2021 года. Сейчас москвичи хотят увидеть результаты экологической экспертизы территории, на которой планируется строительство нового жилья по программе реновации.

По мнению жителей, эту территорию надо рекультивировать, чтобы застройка началась уже на "чистой" территории. За поддержкой москвичи обратились к Дмитрию Певцову. Силами волонтеров он организовал сбор подписей за тщательный контроль за рекультивацией и проведение публичной экологической экспертизы.

"Каждая ваша подпись – доказательство, насколько важно, чтобы новое жилье было построено на "чистой" территории. Власть обязана решить этот вопрос. Мы с добровольцами берем вопрос на жесткий контроль, вместе с вами будем добиваться результата", – сказал артист.

По его словам, надо срочно провести гласную и независимую экологическую экспертизу. Он добавил, что важно оценить ход работ по рекультивации земли, в которой годами копился яд. Также важно проконтролировать, чтобы при застройке не были забыты скверы и зеленые зоны для прогулок.

Активистка района Александра Шикаева считает, что москвичам важно знать результаты экспертизы. Она напомнила случаи, когда люди получали новое жилье, но теряли здоровье, поскольку оно было построено на опасной территории.

"Мы понимаем, что на этой большой территории будут построены не только жилые дома, но и социальные объекты, а значит, должны особенно внимательно отнестись к результату рекультивации объекта", – сказала она.

Позицию активистов поддерживают и представители экспертного сообщества. Член Центрального совета "Всероссийского общества охраны природы" Тимур Усманов считает такой подход жителей района верным.

Ранее кабмин внес на рассмотрение депутатов законопроект об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов.

В пояснительной записке уточняется, что инициатива направлена на урегулирование отношений при осуществлении предприятиями хозяйственной и другой деятельности, которая приводит к выбросам парниковых газов.