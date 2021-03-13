Портал mos.ru перезапустился в новом дизайне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Портал mos.ru предстал перед пользователями в новом дизайне. Теперь найти необходимую информацию на сайте будет проще.
Уточняется, что новый вид mos.ru позволит пользователям фильтровать новости по району. При этом жители столицы будут и дальше оперативно получать информацию о важнейших аспектах жизни города. Также "переехал" в более удобное место и каталог услуг и сервисов.
В рамках работ был разработан новый стиль страниц сайта. Шрифт и визуальные элементы на главной странице стали крупнее, а баннеры – красочнее и динамичнее.
Кроме того, заметнее стали и тематические блоки на главной странице. В блоке "Афиша" появился "Календарь", а также фильтры, которые позволят сортировать культурные мероприятия.
За все время существования на портале зарегистрировались уже более 13 миллионов человек. По данным на декабрь прошлого года, за электронными услугами горожане обращались более 1,8 миллиарда раз.
Ранее в мобильном приложении "Моя Москва" появились новые функции, благодаря которым пользователи могут оплатить домашний телефон МГТС, а также почитать новости района, в котором живут.
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