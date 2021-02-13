Более 1 тыс единиц техники и свыше 5 тыс человек убирают снег в ЮВАО

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 1 тысячи единиц техники и свыше 5 тысяч человек убирают снег в Юго-Восточном округе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на префекта округа Андрея Цыбину.

"Я хочу сказать, что у нас серьезная ситуация, потому что выпало в районе 30 сантиметров снега за такое короткое время. Но в городе организовано движение, с небольшими затруднениями, но оно сохранено. Работает более 1 тысячи единиц техники и более 5 тысяч людей", – заявил Цыбун.

Он подчеркнул, что перед городскими службами стоит задача в вывозке снега более 150 тысяч кубометров снега. По его словам, во вторник – понедельник все дворы в округе будут полностью очищены от снега.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.

Снег убирают свыше 13 тысяч единиц техники и 60 тысяч рабочих. Он будет оперативно вывозиться на стационарные и мобильные снегосплавные пункты для утилизации. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено на снегосплавные пункты около 1,1 миллиона кубометров снега.

