Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 июня, 23:10

Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

город праздники

12 июня, 23:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Она отметила, что в городе прошло более четырех тысяч праздничных мероприятий. Для обеспечения охраны правопорядка были задействованы около 40 тысяч сотрудников полиции, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

День России отмечали 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве. Горожан и гостей столицы ждали бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

Свою программу подготовили 28 парков столичного департамента культуры. К примеру, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье" на сценах под открытым небом выступили джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполняли песни о России.

Также в парках можно было поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На ВДНХ прошел фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках которого был организован самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ.

Завершил празднование Дня России в Москве грандиозный фейерверк. Сотни фейерверков запустили с 16 площадок по всему городу. Пять десятков пиротехнических пушек установили у Большого Москворецкого моста.

Полюбоваться красочным пиротехническим шоу можно было не только на Красной площади, но и из любой точки в пределах Садового кольца. Всего было запущено 500 залпов.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

Грандиозный фейерверк завершил празднование Дня России в Москве

Читайте также

город праздники

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика