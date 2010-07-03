Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Свыше 5 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях ко Дню России. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Она отметила, что в городе прошло более четырех тысяч праздничных мероприятий. Для обеспечения охраны правопорядка были задействованы около 40 тысяч сотрудников полиции, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.
День России отмечали 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве. Горожан и гостей столицы ждали бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.
Свою программу подготовили 28 парков столичного департамента культуры. К примеру, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье" на сценах под открытым небом выступили джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполняли песни о России.
Также в парках можно было поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На ВДНХ прошел фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках которого был организован самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ.
Завершил празднование Дня России в Москве грандиозный фейерверк. Сотни фейерверков запустили с 16 площадок по всему городу. Пять десятков пиротехнических пушек установили у Большого Москворецкого моста.
Полюбоваться красочным пиротехническим шоу можно было не только на Красной площади, но и из любой точки в пределах Садового кольца. Всего было запущено 500 залпов.
День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.
Грандиозный фейерверк завершил празднование Дня России в Москве
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