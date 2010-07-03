Гости "Самоварфеста" организовали самый большой в России хоровод

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гости фестиваля "Самоварфест" организовали самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента фонда "Культура наций", руководителя проекта "Самоварфест" Наталью Долгареву.

Она отметила, что в организации хоровода участвовали представители 37 национальностей, всего же в хороводе дружбы было 997 человек. Также в этом году для гостей мероприятия представили самый большой пояс России, сшитый на фабрике "Торжокские золотошвеи".

Ежегодный фестиваль гостеприимства "Самоварфест" посвящен русскому гостеприимству и создан с целью объединить людей разных национальностей. На фестивале гости могут приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать национальную кухню, узнать о народных ремеслах

В рамках фестиваля организованы концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов. Посетителей ожидает русское чаепитие с самоваром.

