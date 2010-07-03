Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве прогремел салют в честь Дня России. Всего было запущено 500 залпов, передает телеканал Москва 24.

Сотни фейерверков запустили с 16 площадок по всему городу. Пять десятков пиротехнических пушек установили у Большого Москворецкого моста. Полюбоваться красочным пиротехническим шоу можно было не только на Красной площади, но и из любой точки в пределах Садового кольца.

День России отмечали 12 июня по всей стране. Целый комплекс праздничных мероприятий подготовили и в Москве. Горожан и гостей столицы ждали бесплатные концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки.

Свою программу подготовили 28 парков столичного департамента культуры. К примеру, в Парке Горького, "Сокольниках" и "Зарядье" на сценах под открытым небом выступили джазовые оркестры, ансамбли народной музыки и звезды эстрады, которые исполняли песни о России.

Также в парках можно было поучаствовать в играх, конкурсах и викторинах. На ВДНХ прошел фестиваль гостеприимства "Самоварфест", в рамках которого был организован самый большой в России хоровод дружбы на ВДНХ.

День России – государственный праздник. Он отмечается с 1992 года 12 июня – в день принятия Декларации о суверенитете РСФСР. В этой связи в стране ввели выходной.

